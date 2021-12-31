Португалия: на Новый год метро Лиссабона сохранит обычный график

Пятница, 31 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: на Новый год метро Лиссабона сохранит обычный график

Автобусы Carris, напротив, ненадолго переходят на летнее расписание.

В заявлении Metropolitano de Lisboa говорится, что метро сохранит «свои обычные часы работы», закончив работу в 1:00 ночи с 31 декабря на 1 января и возобновив движение в 6:30 утра 1 января.

Компания также сообщила, что в ночь на 31 декабря поезда будут курсировать составами из шести вагонов по всем линиям до 1:00 ночи.

Carris объявила на своем сайте об изменениях в расписании между 24 декабря и 7 января.

31 декабря, в новогоднюю ночь, автобусы будут работать по летнему расписанию, и Rede да Madrugada будет нормально функционировать в новогоднюю ночь .

С 1 января автобусы будут ходить по расписанию выходных августа, а некоторые линии будут работать по специальным графикам.

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