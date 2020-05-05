Португалия: на паромах Transtejo Soflusa начнут продавать маски

Вторник, 05 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: на паромах Transtejo Soflusa начнут продавать маски

Заполняемость паромов с понедельника будет ограничена.

Со вступлением в силу приказа правительства о масочном режиме паромная компания Transtejo Soflusa, работающая в зоне Лиссабона и Сейшала, объявила об установке новых автоматов с медицинскими масками.

Автоматы будут установлены в зоне ожидания для пассажиров в терминалах Barreiro, Cacilhas, Cais do Sodre и Terreiro do Paço. Приобрести средства индивидуальной защиты можно будет с понедельника по пятницу. По словам представителей Transtejo Soflusa, в продаже появятся сертифицированные маски, антисептики и перчатки.

Кроме этого, Transtejo Soflusa анонсировала введение новых санитарных правил. Теперь заполняемость паромов будет составлять не более 75%. За числом пассажиров будут следить работники компании у турникетов.

Напомним, по последним данным, зарегистрировано более 25 тысяч заражений коронавирусной инфекции, 1 007 зараженных умерли.

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