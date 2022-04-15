Португалия: на Пасху подорожает все, от козленка до миндаля

В этом году Пасху снова будут отмечать в обычном общении для всей семьи, ведь правила, приобретенные в условиях пандемии, должны быть соблюдены.

Однако ощущаемое инфляционное давление отражается на ценах на типичные продукты, потребляемые в этот праздничный сезон.

От козленка до ягненка, трески и даже миндаля, увеличение составляет от 3,75% до 15% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы попытаться смягчить последствия для потребителя, сети супермаркетов делают ставку на рекламные акции.