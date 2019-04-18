Португалия: на Пасху температура поднимется до 27 °C

Согласно ему, в четверг и пятницу на материковой части Португалии пройдут ливни и грозы, а в высокогорных районах Серра-да-Эштрела возможны снегопады.

Что касается температуры воздуха, ожидается постепенный рост, особенно максимальных показателей,

Максимальная температура в субботу и воскресенье будет варьироваться от 23 до 27°C в Северном и Центральном регионах до 20-23°C в других регионах страны, с небольшим снижением в последующие дни.

В свою очередь, минимальные показатели температуры в четверг и пятницу будут колебаться от 9 до 12°C на побережье и от 5 до 10°C во внутренних районах страны, где она будет повышаться последующие дни до 10-11°C.

На Азорских островах погодные условия ожидаются относительно стабильными. При южном и юго-западном ветре пройдут небольшие дожди, особенно в западной и центральной группах островов. В пятницу и субботу ожидается небольшое повышение температуры, при этом минимальная температура будет колебаться от 14 до 16º C, а максимальная - от 18 до 20º C.

На архипелаге Мадейра с четверга по понедельник на состояние погоды будет влиять антициклон. В целом будет преобладать переменная облачность, а в пасхальное воскресенье вероятность осадков составляет менее 35%, прогнозирует IPMA. Ветер - от слабого до умеренного - будет дуть с севера и северо-востока, в горах возможны порывы. Минимальная температура будет варьироваться от 11 до 16º C, а максимальная - от 17 до 23º C, за исключением горной местности, где температура будет ниже, соответственно, от 3 до 7ºC и от 10 до 15°С.