Португалия: на пляжах Алгарве и Лиссабона нашли патогенные грибы

Понедельник, 03 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: на пляжах Алгарве и Лиссабона нашли патогенные грибы

Микроорганизмы обнаружены в пробах воды и песка.

Исследователи Национального института здравоохранения Португалии (Instituto Nacional de Saúde) выявили опасные грибов сразу на нескольких пляжах. Колонии патогенных грибов Cladosporium и Sarocladium kiliense, которые обычно разрастаются на остатках растительного и животного происхождения, были обнаружены на пляжах побережья Алгарве и Лиссабона, в районе реки Тежу. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на институт здравоохранения.

По мнению специалистов, микроорганизмы «чрезвычайно опасны для здоровья людей» и могут являться причиной «серьезных инфекций и аллергий». К таким выводам ученые пришли изучив десятки проб песка и воды, собранные в период с ноября 2018 года по июль прошлого года.

«Сейчас законодательством выработаны меры по контролю за качеством воды на пляжах, однако качество песка - критерий, который не рассматривается при оценке безопасности пляжей», - подчеркивают исследователи.

По мнению специалистов института, власти должны принять меры по улучшению качества песка пляжей, тем более, что большинство отдыхающих не знают о том, что он может быть опасен.

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