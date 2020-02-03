Португалия: на пляжах Алгарве и Лиссабона нашли патогенные грибы

Исследователи Национального института здравоохранения Португалии (Instituto Nacional de Saúde) выявили опасные грибов сразу на нескольких пляжах. Колонии патогенных грибов Cladosporium и Sarocladium kiliense, которые обычно разрастаются на остатках растительного и животного происхождения, были обнаружены на пляжах побережья Алгарве и Лиссабона, в районе реки Тежу. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на институт здравоохранения.



По мнению специалистов, микроорганизмы «чрезвычайно опасны для здоровья людей» и могут являться причиной «серьезных инфекций и аллергий». К таким выводам ученые пришли изучив десятки проб песка и воды, собранные в период с ноября 2018 года по июль прошлого года.



«Сейчас законодательством выработаны меры по контролю за качеством воды на пляжах, однако качество песка - критерий, который не рассматривается при оценке безопасности пляжей», - подчеркивают исследователи.



По мнению специалистов института, власти должны принять меры по улучшению качества песка пляжей, тем более, что большинство отдыхающих не знают о том, что он может быть опасен.