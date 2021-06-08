Португалия: на пляжах нарушают правила, но людей пока не штрафуют

Вторник, 08 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: на пляжах нарушают правила, но людей пока не штрафуют

В этом году предусмотрены штрафы для тех, кто не соблюдает правила посещения пляжей.

Тем не менее, несмотря на то, что власти регистрируют некоторые несоответствия, а именно отсутствие масок и нарушение физического расстояния, ни морская полиция, ни GNR не зарегистрировали административных правонарушений.

Среди установленных правил - обязательное использование масок при доступе к пляжам, ресторанам, соблюдение физического расстояния 1,5 метра у выхода на пляж и между полотенцами, а также следование сигналам «светофоров», которые определяют заполняемость пляжа.

Штрафы за несоблюдение этих правил для физических лиц варьируются от 50 до 100 евро. Проверка является обязанностью местные органы Национальной морской администрации (AMN), а именно морской полиции, GNR, PSP и других представителей власти.

До 30 мая «по всей стране уже было проведено 2 233 мероприятия по повышению осведомленности в целях выполнения действующих мер и защиты», - поясняет организация.

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