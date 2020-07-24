Португалия: на пляже Foz do Arelho запрещено купание

Пятница, 24 Июль 2020 Португалия

Португалия: на пляже Foz do Arelho запрещено купание

Запрет вызван необычной находкой – новыми организмами.

22 июля на побережье обнаружены нетипичные желатиновые организмы, ранее они не были идентифицированы, поэтому могут представлять опасность для здоровья купающихся. Находка произошла в муниципалитете Caldas da Rainha, который расположен в районе Leiria.
Капитан порта обратился к Институту охраны природы и лесов (ICNF) с просьбой проверить микроорганизмы, определить их тип и возможное воздействие на человека. Органы здравоохранения он попросил «оценить ситуацию и рассказать о необходимых мерах, которые стоит принять для безопасности отдыхающих».
Желатиновые организмы появились на берегу с самого утра, смотрители вывесили «красные флаги» в зонах наблюдения за побережьем и купания. Посетителям не рекомендуется заходить в воду ни в одном месте пляжа Foz do Arelho, будь то море или лагуна.
Пловцов, которые успели зайти в море, попросили выйти и искупаться в пресной воде, чтобы очистить кожу. Тем не менее, до 13:00 не поступало никаких записей о людях с нетипичными симптомами, которые могли вызвать найденные микроорганизмы.

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