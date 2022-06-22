Португалия: на пляже в Албуфейре поднят золотой флаг

Среда, 22 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: на пляже в Албуфейре поднят золотой флаг

В этом году награду получил 441 пляж по всей стране.

Компания Quercus отправилась на пляж Сан-Рафаэль, чтобы наградить его символом качества окружающей среды.

В Албуфейре 25 пляжей с голубым флагом, и мэр не скрывает своего удовлетворения тем, что муниципалитет держит уверенное первое место в стране по количеству золотых флагов.

«Это означает, что предстоит большая работа по очистке пляжей и улучшению качества воды», - добавляет мэр Жозе Карлуш Ролу, признавая, что эта награда также является «туристической рекламой для округа».

Всего по стране Quercus наградил золотым флагом 441 пляж, и Руи Кунья, лидер этой экологической ассоциации, напоминает, что в этом году они достигли рекорда. «Качество воды улучшается, в том числе благодаря усилиям муниципалитетов по очистке сточных вод», - подчеркивает он.

В Алгарве компания Quercus наградила 86 пляжей золотым флагом, и председатель совета директоров Aguas do Algarve Антонио Эусебио считает, что за этим стоит кропотливая работа.

«Золотой флаг - это очень требовательная награда с точки зрения качества окружающей среды», - отмечает он.

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