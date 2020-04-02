Португалия: на пожертвования «Бенфики» закупили 51 тысяч масок

Четверг, 02 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: на пожертвования «Бенфики» закупили 51 тысяч масок

На пожертвования «Бенфики» закупили 51 тыс. масок и 40 тыс. пар перчаток.

Национальная служба здравоохранения Португалии закупила 51 тысячу масок, 40 тысяч пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 термокостюмов и 200 инфракрасных термометров на пожертвования футболистов "Бенфики", сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Ранее "Бенфика" пожертвовала Национальной службе здравоохранения один миллион евро на приобретение медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса, а также предоставила 5,5 тонны продуктов для помощи бездомным, пишет РИА Новости.

"У меня уже была возможность донести до команды, что я испытываю огромную гордость за их образцовый способ поддержки, благодаря которому они объединились и предложили помощь тем, кто мужественно работает, чтобы защитить нас от этой ужасной пандемии. Этот жест навсегда останется в нашей памяти и определит характер и дух этой великой группы молодых игроков из разных стран, которые понимают необходимость в том, чтобы помочь тем, кто находится на первой линии борьбы", - сказал президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 823 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались.

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