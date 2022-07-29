Португалия: на Прайя-де-Гайя откроется уникальный бассейн

Необычный бассейн расположится в муниципалитете Вила-Нова-де-Гайя, и все желающие получат свободный доступ к бассейну.

Размеры водоема - 20 на 25 метров, максимальная глубина один метр, температура - от 28 до 29 градусов.

Городской совет Вила-Нова-де-Гайя инвестировал 96 468 тысяч евро в первый в стране бассейн с подогреваемой морской водой, интегрированный в пляж. Он откроется для публики в Каниде-Норте, в муниципалитете Гайя.

«Бассейн на 100% экологичен, так как используется морская вода и нагрев солнечными панелями (возобновляемая энергия)», - говорится в заявлении муниципалитета.

По словам властей, это большая новинка купального сезона 2022 года в Гайе.

Бассейн расположен на пляже Каниде-Норте, между барами Грао-де-Арейя и Ар-де-Мар.

Отдыхающие могут рассчитывать на опорные тенты и барьер для защиты пространства от ветра.