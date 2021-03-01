Португалия: на прививку - на такси

Понедельник, 01 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: на прививку - на такси

Городской совет Лиссабона предлагает пожилым людям поездку на такси для вакцинации

Жители Лиссабона старше 80 или старше 50 лет, испытывающие трудности с передвижением, могут бесплатно вызвать такси, когда собираются сделать вакцину от коронавируса. Расходы на поездку к месту вакцинации и обратно несет муниципалитет столицы.

«Городской совет Лиссабона с 1 марта обеспечит транспортировку на такси к местам вакцинации граждан, проживающих в Лиссабоне, в возрасте от 80 лет и старше 50 лет с патологиями и проблемами передвижения или перемещения», - сообщили в муниципалитете.

Когда таких людей вызывают для вакцинации от коронавируса, им следует позвонить по номеру 218172021 и вызвать такси до пункта вакцинации. Они должны указать имя, полный адрес, телефон и пункт назначения (вакцинации). Кроме того, они должны сообщить время отъезда, а также время вакцинации.

Если человеку нужна помощь, чтобы сесть в автомобиль или выйти из него, он должен сообщить об этом оператору, говорится в сообщении. После вакцинации следует снова позвонить по тому же номеру и еще раз передать всю вышеуказанную информацию.

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