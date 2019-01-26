Португалия на пятом месте рейтинга старения населения

Португалия заняла пятое место в рейтинге стран с самым старым населением.Такие данные приводит в недавнем отчете британская компания Euromonitor International,занимающаяся исследованиями рынка.

Судя по нему, Португалия обогнала Германию, где старение населения замедлилось за счет притока иммигрантов. При этом, быстрее всех стареет Япония. На втором месте рейтинга оказалась Италия, за ней располагаются Греция и Финляндия.

«С одной стороны, старение населения - хорошая тенденция, так как она показывает успехи страны в области здравоохранения. С другой влечет за собой экономические проблемы, увеличивая давление на пенсионный фонд и социальные службы», - прокомментировал данные отчета Лан Ха, старший консультант Euromonitor International.