Португалия: на радио будет не менее 30 процентов португальской музыки

Министр культуры Педро Адао э Силва подписал постановление, которое устанавливает минимальную квоту португальской музыки на радио до 30% на один год.

«Музыкальные программы программ звукового вещания в обязательном порядке заполняются минимальной квотой в 30% португальской музыки», - говорится в тексте документа.

Постановление должно вступить в силу 1 сентября сроком на один год.

Министерство обосновывает эту меру актуальностью, которую «португальское музыкальное производство имеет сегодня» и «жизненностью, которая позволяет радио соблюдать режим квот, не ставя под угрозу разнообразие и согласованность редакционного проекта каждой программной службы».

Министерство указывает, что радиочастотный спектр является ограниченным общественным ресурсом, и «государство имеет право определять выполнение конкретных обязательств во имя коллективных интересов».

«Следует отметить, что наземное герцовское радио продолжает оставаться основным средством прослушивания музыки для большого числа людей и что радиовещание, поддерживаемое системой квот, способствует разнообразию музыкального предложения», - говорится в постановлении.