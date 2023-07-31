Португалия: на радио будет не менее 30 процентов португальской музыки

Понедельник, 31 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: на радио будет не менее 30 процентов португальской музыки

Эта мера оправдана актуальностью современного португальского музыкального производства.

Министр культуры Педро Адао э Силва подписал постановление, которое устанавливает минимальную квоту португальской музыки на радио до 30% на один год.

«Музыкальные программы программ звукового вещания в обязательном порядке заполняются минимальной квотой в 30% португальской музыки», - говорится в тексте документа.

Постановление должно вступить в силу 1 сентября сроком на один год.

Министерство обосновывает эту меру актуальностью, которую «португальское музыкальное производство имеет сегодня» и «жизненностью, которая позволяет радио соблюдать режим квот, не ставя под угрозу разнообразие и согласованность редакционного проекта каждой программной службы».

Министерство указывает, что радиочастотный спектр является ограниченным общественным ресурсом, и «государство имеет право определять выполнение конкретных обязательств во имя коллективных интересов».

«Следует отметить, что наземное герцовское радио продолжает оставаться основным средством прослушивания музыки для большого числа людей и что радиовещание, поддерживаемое системой квот, способствует разнообразию музыкального предложения», - говорится в постановлении.

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