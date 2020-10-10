Португалия: на ралли погибла гонщица

Суббота, 10 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: на ралли погибла гонщица

Испанская гонщица погибла в результате аварии на ралли в Португалии.

Испанская гонщица Лаура Сальво, выступавшая на Rali Vidreiro 2020 в роли штурмана, погибла в результате аварии.
Как сообщается на официальной странице гонки в Facebook, автомобиль, в котором находилась Сальво, врезался в дерево практически в самом начале заезда. 21-летней спортсменке была оказана первая медицинская помощь, однако спасти ее не удалось.
Позднее организаторы заезда сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.

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