Португалия: на ралли погибла гонщица

Испанская гонщица Лаура Сальво, выступавшая на Rali Vidreiro 2020 в роли штурмана, погибла в результате аварии.

Как сообщается на официальной странице гонки в Facebook, автомобиль, в котором находилась Сальво, врезался в дерево практически в самом начале заезда. 21-летней спортсменке была оказана первая медицинская помощь, однако спасти ее не удалось.

Позднее организаторы заезда сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.