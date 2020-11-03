Португалия: на рынке труда мигранты более активны, чем коренные жители

В отчете ОЭСР о международной миграции за 2020 год представлены некоторые статистические данные, свидетельствующие о большей вовлеченности иностранного населения на рынке труда Португалии по сравнению с коренными жителями.

Уровень участия, который измеряет процент людей, активно ищущих работу, составлял 83,3% среди трудоспособного иностранного населения, проживающего в Португалии в 2019 году, и 74,6% среди коренного населения.

Уровень занятости был также выше среди иностранцев: 76,3% против 69,8% у местных.

Несмотря на более высокий уровень участия на рынке труда, который включает активный поиск работы, уровень безработицы больше влияет на мигрантов. В 2019 году он составил 8,4% против 6,5% у коренного населения.

В отчете также показано, что рост населения Португалии в 2019 году был почти полностью обусловлен притоком мигрантов, что является единственной причиной положительного баланса. Без этого вклада страна потеряла бы 2,5 человека на тысячу жителей, но в конечном итоге зарегистрировала рост на 1,9 человека на тысячу.

Бразилия, Италия и Франция являются странами происхождения большинства иммигрантов, прибывших в Португалию в 2018 году. Португальцы, покинувшие национальную территорию в 2018 году, в качестве предпочтительных пунктов назначения в основном выбрали Соединенное Королевство, Испанию и Швейцарию.