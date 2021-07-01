Португалия на седьмом месте в рейтинге финансовой грамотности

Национальный совет финансовых наблюдателей (CNSF), в состав которого входят CMVM (Комиссия по рынку ценных бумаг), Banco de Portugal и ASF (Надзорные органы по страхованию и пенсионным фондам) объявил, что Португалия находится на 7-м месте по глобальному показателю финансовой грамотности среди 26 стран-участниц, на одном уровне с Польшей и ниже Эстонии.

«Результаты Португалии ниже среднего показателя стран, участвующих в международном сравнении по показателю финансовых знаний», - говорится в исследовании CNSF, в котором объясняется, что «положение страны с точки зрения финансовых знаний связано с проблемами финансовой грамотности».

Большинство респондентов (87,4%), например, правильно рассчитали сумму процентов, подлежащих уплате по кредиту в 25 евро за день, и более половины (55,5%) понимают принципы потери покупательной способности в результате инфляции, подчеркивает CNSF.

CNSF также сообщает, что группы населения с лучшими показателями финансовой грамотности - это люди в возрасте от 25 до 54 лет, имеющие среднее или высшее образование, с ежемесячным чистым доходом выше 1000 евро.

Опрос был частью измерения финансовой грамотности Международной сети финансового образования ОЭСР, в нем приняли участие 26 стран, в том числе 12 стран ОЭСР.