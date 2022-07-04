Португалия: на Севере и в Лиссабоне бронируют мало жилья онлайн

В 2021 году в краткосрочном жилье на онлайн-платформах Airbnb, Booking, Expedia и Tripadvisor в Европейском Союзе, было забронировано в общей сложности 364 миллиона ночей.

Несмотря на восстановление на 34% по сравнению с 2020 годом, это все еще на 29% ниже 512 миллионов ночей, зарегистрированных в 2019 году, до пандемии.

Данные, предоставленные Евростатом в рамках соглашения об обмене данными, подписанного между европейским статистическим управлением и этими четырьмя цифровыми платформами, показывают, что туристические бронирования пострадали в основном в начале 2021 года, что совпало с волной заражения Covid-19. в ряде стран, включая Португалию.

Регистрации улучшились во второй половине 2021 года, что позволило восстановить почти треть потерь, вызванных ограничениями из-за коронавируса.

В два наиболее важных месяца с точки зрения туризма количество онлайн-ночевок уже приблизилось к допандемическому уровню, составив 85,9% и 91,2% соответствующих рекордов 2019 года в июле и августе.