Португалия: на севере страны начался снегопад

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: на севере страны начался снегопад

В ближайшие двое суток ожидается ухудшение погоды.

На севере страны в этот четверг в городах Vila Real и Bragança начался снегопад. Власти прогнозируют, что в ближайшие двое суток погода только ухудшится. Согласно прогнозам, снегопад будет сопровождаться дождем, грозой и шквалистым ветром. Порывы ветра будут достигать 85-95 километров в час. Высота снежного покрова может достигать 10 сантиметров. Температура в среднем упадет на 4-8 градусов.

Ситуация уже вызвала коллапсы на дорогах в районе горы Serra da Estrela. Некоторые дороги были временно закрыты. Власти региона рекомендуют жителям района воздержаться от поездок на автомобиле в этих районах и предупреждают о серьезном понижении температуры.

Всему виной стало движение воздушных масс из северной Европы, а также антициклон, который движется со стороны Азорских островов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)