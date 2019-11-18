Португалия: на севере страны начался снегопад

На севере страны в этот четверг в городах Vila Real и Bragança начался снегопад. Власти прогнозируют, что в ближайшие двое суток погода только ухудшится. Согласно прогнозам, снегопад будет сопровождаться дождем, грозой и шквалистым ветром. Порывы ветра будут достигать 85-95 километров в час. Высота снежного покрова может достигать 10 сантиметров. Температура в среднем упадет на 4-8 градусов.



Ситуация уже вызвала коллапсы на дорогах в районе горы Serra da Estrela. Некоторые дороги были временно закрыты. Власти региона рекомендуют жителям района воздержаться от поездок на автомобиле в этих районах и предупреждают о серьезном понижении температуры.



Всему виной стало движение воздушных масс из северной Европы, а также антициклон, который движется со стороны Азорских островов.