Португалия: на сколько повысится минимальная зарплата

Он заявил, что профсоюз предложит увеличить национальную минимальную заработную плату (SMN) в 2019 году с нынешних 580 евро-брутто до 615 евро в месяц.

«Я уже говорил, что минимальная зарплата в Португалии мизерная», - заявил официальный представитель профсоюза на церемонии закрытия Регионального конгресса UGT/Азорские острова, который проходил в Орта, добавив, что «UGT предложит своим социальным партнерам увеличить SMN до 615 евро в следующем году».

По мнению Карлуша Силва, «необходимо, чтобы страна сделала это усилие, чтобы дать больше тем, кто получает меньше, памятуя о том, что только в государственном секторе около 200 тысяч сотрудников получают минимальную заработную плату, не говоря уже о тех, кто работает в частном секторе».

«Достаточно взглянуть на заработную плату других европейских стран, чтобы понять, что минимальная заработная плата в Португалии является одной из самых мизерных в ЕС», - заявил Генсек UGT, предупредив правительство о необходимости начать переговоры с целью увеличить SMN в следующем году.

В свою очередь, Коммунистическая партия (PCP) предлагает установить в следующем году SMN в размере 650 евро. Об этом заявил на открытии фестиваля Avante генеральный секретарь PCP Жерониму-де-Соуза, который подчеркнул необходимость увеличения SMN до 650 евро.

Отметим, что переговоры по поводу SMN должны начаться в ближайшие несколько недель в рамках Социального диалога (Concertação Social), чтобы достичь соглашения с социальными партнерами к концу года.

Напомним, что в политическом соглашении с Левым блоком правительство обязалось увеличить SMN до 600 евро в 2019 году, но это не означает, что Кабинет не может пойти на более щедрую сумму.