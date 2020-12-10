Португалия: на сколько увеличится минимальная зарплата

Согласно ей, в следующем году правительство намерено повысить национальную минимальную заработную плату (SMN) на 30 евро, c 635 до 665 евро-брутто.

Данное предложение было представлено в эту среду, 9 декабря, социальным партнерам (работодателям и профсоюзным организациям) на заседании «по общественным консультациям».

Если указанное повышение подтвердится - SMN увеличится до 665 евро, что близко к значению, требуемому одним из ведущих португальских профсоюзов - UGT, который выступал за повышение в 2021 году до 670 евро.

Другая профсоюзная организация – CGTP, со своей стороны, настаивала на повышении до 850 евро, что выше предельной цели, поставленной Правительством на весь период легислатуры (срок законных полномочий законодательного органа) - 750 евро.

В ходе заседания конфедерации работодателей предупредили правительство о последствиях увеличения минимальной зарплаты во время серьезного экономического кризиса, вызванного пандемией Сovid-19. Вместе с тем, повышение не зависит от их согласия по итогам общественных консультаций, как, впрочем, и профсоюзов, поскольку последнее слово все равно остается за правительством.

Между тем, министерство экономики во главе с Педру Сиза Виейра готовит меры по минимизации последствий повышения SMN в стране. Среди них - возврат предприятиям части единого социального налога (TSU), который, соответственно, увеличится в связи с повышением «минималки». Подробности нового механизма пока не сообщаются.

«Левый блок»: Испания увеличивает отрыв

Координатор «Левого блока» Катарина Мартиньш заявила, что повышение SMN на 30 евро, предложенное Кабинетом, является «минимумом из минимума» и отражает то, что уже было предусмотрено в программе правительства.

«Минимальная заработная плата в нашей стране очень низкая. Увеличивая таковую на 30 евро, правительство не делает ни больше, ни меньше, чем ожидалось», - заявила лидер BE в кулуарах встречи с представителями Ассоциации коммерсантов Порту, напомнив, что другие страны, в том числе Испания, по-иному отреагировали на кризис.

«В Испании решили, в ответ на кризис, еще больше повысить национальную минимальную заработную плату, и поэтому расхождение между нашей страной и Испанией увеличивается», - отметила Катарина Мартиньш.

Отметим, что в настоящее время правительство Испании готовит постановление о повышении минимальной заработной платы в Испании в 2021 году на 50 евро, с 950 до 1000 евро-брутто. Сейчас повышение минимальной межпрофессиональной заработной платы - SMI - обсуждается с социальными партнерами и должно быть одобрено в ближайшие две недели. С января 2021 года новый размер минимальной оплаты труда уже должен вступить в силу и, таким образом, увеличит покупательную способность испанцев и их отрыв от соседей-португальцев.

Напомним, что в 2019 году минимальная заработная плата в Испании уже испытала значительный рост по сравнению с 2018 годом - на 22,3%, с 735,9 евро-брутто до 900 евро. А в начале 2020-го последовал новый рост на 5,5%, до 950 eвро. Таким образом, если «минималка» в Испании в 2021 году будет утверждена на уровне 1.000 евро, она увеличится почти на 28% всего за 24 месяца, а за три последних года - на 33%.