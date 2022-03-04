Португалия: на следующей неделе бензин и дизтопливо подорожают

Пятница, 04 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: на следующей неделе бензин и дизтопливо подорожают

Цена за литр бензина-95 поднимется на 8 центов (до 1,912 евро), а простого дизеля - на 14 центов (до 1,81 евро).

Поскольку цена барреля нефти марки Brent достигла максимума, потребителям теперь придется платить больше, чтобы заправить свой автомобиль.

Со следующего понедельника подорожает и дизель, и бензин. Цена дизельного топлива вырастет на 14 центов, что станет самым большим недельным ростом за всю историю, в то время как цены на бензин вырастут на 8 центов.

Цена связана с тем, что баррель нефти Brent, которая служит эталоном для европейского рынка, достиг 119,78 долларов США - максимум за последние 11 лет.

Шкала цен отражает опасения Запада, что экономические и финансовые санкции нарушат экспорт российской нефти, сократив предложение на рынке, и без того разбалансированным высоким постпандемическим спросом.

Динамика цен на топливо учитывает поведение цен на нефть и нефтепродукты на международных рынках и другие факторы.

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