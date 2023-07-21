Португалия: на следующей неделе цены на бензин снова вырастут

Цены на топливо снова изменятся на следующей неделе.

В понедельник, 24 июля, цены на бензин вырастут третью неделю подряд, а сумма к оплате за литр дизельного топлива останется неизменной.

Со следующей недели литр бензина должен подорожать на 2,5 цента.

Если вы собираетесь заправиться на следующей неделе, вам придется заплатить 1,949 евро за литр обычного бензина 95 или 1,536 евро за литр простого дизельного топлива.

Эти цены уже учитывают скидки, применяемые заправочными станциями, и пересмотр временных фискальных мер, призванных смягчить рост цен на топливо.

Напомним, в начале этого месяца правительство в очередной раз сократило поддержку ГСМ.

Скидка по налогу на нефтепродукты (ISP) сохраняется, но другая поддержка, влияющая на цены на бензин и дизельное топливо, снижается на три цента.