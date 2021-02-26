Португалия: на SMS с приглашением на прививку от Covid-19 ответили только 55 процентов

Пятница, 26 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: на SMS с приглашением на прививку от Covid-19 ответили только 55 процентов

Такова статистика для пациентов старше 80 лет.

По данным Службы общего доступа Министерства здравоохранения (SPMS), на 30 500 SMS было получено только 16 799 ответов.

С начала фазы плана вакцинации против Covid-19 для лиц старше 80 и людей старше 50 с сопутствующими заболеваниями риска скорость ответа на сообщения составила 55,08%.

Однако только 2,47% отказались от вакцинации: 16 393 человека ответили на запрос о вакцинации утвердительно, а 406 - отрицательно.

По словам президента Национальной ассоциации отделений здоровья семьи (AN-USF) Диого Урджайша, доля ответивших будет выше 70% среди лиц, принадлежащих возрастной группе 50-65 лет.

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