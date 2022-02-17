Португалия: на станции Руссиу откроется коворкинговое пространство

Четверг, 17 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: на станции Руссиу откроется коворкинговое пространство

Компания Heden инвестирует в проект 800 тысяч евро.


Коворкинг на станции Руссиу - пятое пространство Heden в Лиссабоне. У компании уже есть офисы в Грасе, Интенденте, Шиаду и на Санта-Аполонии.

Heden, португальский бренд коворкингов, инвестировал 800 тысяч евро в проект на станции Rossio.

Половина этой суммы пошла на удвоение площади,и теперь вместимость достигнет 300 человек.

«Пандемия показала нам, что гибкая работа - привлекательное решение для компаний и сотрудников. Доказательством этого являются наши результаты занятости, а теперь и усиление инвестиций в это новое пространство», - говорится в заявлении генерального директора Heden Мануэля Бастуша.

«У нас была возможность увеличить пропускную способность знаменитой станции Руссиу, и мы не раздумывали дважды. Мы рады интегрировать решение будущего для работы как для крупных глобальных компаний, так и для фрилансеров , которым просто нужно вдохновляющее рабочее место, где они чувствуют себя как дома», - добавляет Мануэль Бастуш.

По словам инвестора, коворкинг все чаще оказывается устойчивым и наиболее привлекательным решением для компаний, которые сталкиваются с настоящим и будущим гибридной работы.

Эта модель была одной из наиболее часто используемых организациями при возвращении в офис в постковидный период.

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