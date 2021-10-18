Португалия: на Тежу могут появиться водные такси

Понедельник, 18 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: на Тежу могут появиться водные такси

Такси на Тежу - давняя мечта нового мэра Лиссабона Карлуша Моэдаша.

Тереза Леал Коэльо была автором проекта на очень продвинутой стадии. Теперь она считает, что Моэдаш осуществит «проект, который, с одной стороны, намеревается вернуть реку в город, интегрировав Тежу более подчеркнуто и динамично, как пространство для мобильность и отдыха, и, с другой стороны, сблизить два берега Тежу в партнерстве с муниципалитетами на южном берегу».

На одном из первых этапов Моэдаш хочет реализовать идею такси вдоль всей набережной, от Алжеша до Парка-даш-Насойш, как «проект непрерывности, который будет постепенным».

Предложенный план в точности продолжает проект, который был запущен в предвыборной кампании 2017 года и уже находится на очень продвинутой стадии.

Несмотря на то, что период пандемии принес некоторые задержки, был подписан протокол и налажены отношения с Transtejo и портом Лиссабона.

В проекте задействовано 13 причалов, которые уже ремонтируются и готовятся принять новый проект.

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