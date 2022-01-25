Португалия: на Тежу появится искусственный пляж

Вторник, 25 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: на Тежу появится искусственный пляж

Лиссабонцы смогут не только хорошо отдохнуть, но и прекрасно позагорать.

Эта новость пришла в рамках европейской программы Lisbon Green Capital, согласно которой на реке Тежу появится искусственный пляж, где не будет даже бассейна.

Ожидается, что эта реальность произойдет в 2022 году. Район северного бассейна пристани для яхт Парка Наций был выбран для создания искусственного пляжа, а точнее, естественного плавающего бассейна.

Газета «Экспрессо», которая имела непосредственный доступ к этому проекту, также добавила, что эта инфраструктура будет обслуживать от 800 до 1100 человек и будет иметь зоны поддержки для всех купающихся, а именно кафе с террасой, солярий и раздевалки.

В рамках Лиссабонской программы «Зеленая столица Европы» эта инициатива будет работать с водой из самой реки Тежу, с предварительной очисткой боронованием, микрофильтрацией и ультрафильтрацией с помощью мембран.

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