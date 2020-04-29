Португалия на третьем месте по проблемам в туристической сфере

Несмотря на анонсируемое правительством ослабление мер карантина и открытие в июле гостиниц для туристов, туриндустрию Португалии в этом году ожидает серьезный кризис. Число туристов в этом году может уменьшится на 40%. Такие прогнозы опубликовало влиятельное финансовое издание Oxford Economics. По мнению экспертов, больше туристическая сфера пострадает лишь в Испании и Италии.

Сообщается, что Португалия может потерять в этом году 7 млн туристов (по сравнению с предыдущим годом). Для экономики страны это существенный удар, так как 16,5% ВВП по данным Всемирного совета путешествий и туризма (Conselho Mundial de Viagens e Turismo) составляют доходы от туризма.

В Италии число туристов может сократиться на на 31 млн (на 49%), а в соседней Испании на 34 млн (на 42%). Наибольшие убытки несут авиакомпании (от 45% ), а также отели и ресторанный бизнес (70%).

Oxford Economics сообщает, что не исключено, что прогнозы могут измениться и в худшую сторону, поскольку продолжительность запретов на авиаперелеты до конца не определена. Однако, эксперты считают, что

туристическая отрасль сможет полностью восстановится в период с 2021 по 2023 год.