Португалия на третьем месте в международном рейтинге по наркополитике

Португалия заняла третье место в первом издании Глобального индекса наркополитики, в котором анализируются стратегии 30 стран мира в отношении наркотиков с точки зрения их соответствия руководящим принципам ООН.

В 2020 году 30 стран были оценены по шкале от 0 до 100 с использованием 75 показателей.

Учитывалось отсутствие суровых приговоров, таких как смертная казнь, соразмерность уголовного правосудия в связи с наркотиками, финансирование и охват мероприятий по снижению вреда, доступность контролируемых на международном уровне веществ для обезболивания.

Португалия оказалась на третьем месте с 70 очками, уступив Норвегии (74 очка) и Новой Зеландии (71). На последнем месте Бразилия с 26 очками.

«Ни одна страна не должна гордиться своей политикой в ​​отношении наркотиков, ведь ни одна страна даже не приблизилась к выполнению рекомендаций Организации Объединенных Наций. Даже страна, возглавляющая список, Норвегия, набрала всего 74 балла из 100, и дает особенно плохой результат по соразмерности реакции системы уголовного правосудия (49 из 100)», - можно прочитать на странице проекта.

Глобальный индекс наркополитики (GDPI) - это проект международного консорциума под названием «Снижение вреда», который определяется как «глобальное партнерство общественных сетей и гражданского общества, направленное на борьбу с« войной против наркотиков»,

Предполагаемая цель проекта основана на ожидании того, что «правительства начнут отходить от репрессивных и пагубных мер в отношении наркотиков».