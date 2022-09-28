Португалия на вершине качества воды

Португалия имеет самое высокое качество воды, поступающей из кранов потребителей, которое в настоящее время составляет 98,96%.

Хотя это значение желательно, правда в том, что всего семь лет назад вода, которую пьют потребители, достигла отметки качества около 99%, а в 2021 году она получила самую высокую оценку за всю историю.

В 1993 году этот показатель составлял всего 50%. А к 2030 году для поддержания качества на нынешнем уровне потребуется не менее 3,5 млрд евро.

«Показатель безопасной воды, отражающий соблюдение требований к качеству, а также выполнение минимального количества нормативных анализов, в континентальной Португалии составил 98,96% в 2021 году (98,85% в 2020 году), подтверждая тенденцию седьмой год подряд поддержания этого показателя на уровне 99% , то есть превосходство в качестве воды для потребления человеком», - говорится в Годовом отчете Службы водоснабжения и водоотведения (RASARP).

Следующей задачей будет не достижение цели на 100%, а работа над поддержанием уровня качества, который удавалось поддерживать в течение последних семи лет.

Для этого потребуется не менее 3,5 млрд евро - сумма, которая выражается в комплексе мер, включая восстановление инфраструктуры водоснабжения, как указано в Стратегическом плане водоснабжения и управления сточными и ливневыми водами на 2030 год.

Анализ данных на региональном уровне позволяет сделать вывод, что в 45 муниципальных образованиях (или 16% территории страны) качество и безопасность воды составляет ровно 100%. Напротив, муниципалитет Фронтейра, Порталегри, оказался единственным в стране, где качество воды было ниже 95%.

В материковой части Португалии можно увидеть, что в большинстве муниципалитетов (81%) в 2021 году процент качества воды был равен или превышал 99%.