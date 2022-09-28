Португалия на вершине качества воды

Среда, 28 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия на вершине качества воды

Для поддержания максимального уровня качества нужно 3,5 млрд евро.

Португалия имеет самое высокое качество воды, поступающей из кранов потребителей, которое в настоящее время составляет 98,96%.

Хотя это значение желательно, правда в том, что всего семь лет назад вода, которую пьют потребители, достигла отметки качества около 99%, а в 2021 году она получила самую высокую оценку за всю историю.

В 1993 году этот показатель составлял всего 50%. А к 2030 году для поддержания качества на нынешнем уровне потребуется не менее 3,5 млрд евро.

«Показатель безопасной воды, отражающий соблюдение требований к качеству, а также выполнение минимального количества нормативных анализов, в континентальной Португалии составил 98,96% в 2021 году (98,85% в 2020 году), подтверждая тенденцию седьмой год подряд поддержания этого показателя на уровне 99% , то есть превосходство в качестве воды для потребления человеком», - говорится в Годовом отчете Службы водоснабжения и водоотведения (RASARP).

Следующей задачей будет не достижение цели на 100%, а работа над поддержанием уровня качества, который удавалось поддерживать в течение последних семи лет.

Для этого потребуется не менее 3,5 млрд евро - сумма, которая выражается в комплексе мер, включая восстановление инфраструктуры водоснабжения, как указано в Стратегическом плане водоснабжения и управления сточными и ливневыми водами на 2030 год.

Анализ данных на региональном уровне позволяет сделать вывод, что в 45 муниципальных образованиях (или 16% территории страны) качество и безопасность воды составляет ровно 100%. Напротив, муниципалитет Фронтейра, Порталегри, оказался единственным в стране, где качество воды было ниже 95%.

В материковой части Португалии можно увидеть, что в большинстве муниципалитетов (81%) в 2021 году процент качества воды был равен или превышал 99%.

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