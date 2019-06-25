Португалия на восьмом месте по качеству воды в ЕС

Португалия находится на восьмом месте в списке стран ЕС по качеству воды в зонах отдыха с купанием. Сообщается, что 91% из 608 мест для купания в 2018 году получили оценку «отлично». Такие данные накануне опубликованы Европейским агентством по окружающей среде.



Согласно данным, 554 (91,1%) из 608 зон отдыха с купанием, которые были открыты для отдыхающих в прошлом году, были «превосходными» по качеству. Также 29 (4,8%) зон оказались с «хорошим» качеством, еще девять (1,5%) «удовлетворительным».



Также эксперты отмечают, что в целом по Евросоюзу качество воды в зонах для купания охорошее. В целом, 95,4% из 21 831 зон в 28 странах, членах ЕС отвечают требованиям качества в соответствии с международными нормами.