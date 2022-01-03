Португалия: на время каникул - виртуальный зоопарк

Понедельник, 03 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: на время каникул - виртуальный зоопарк

EDP ​​предлагает виртуальные посещения зоопарка для пользователей программы Planeta Zero.

С 3 по 9 января, в период отсутствия школьных занятий из-за мер сдерживания, введенных правительством в связи с развитием пандемии, Planet Zero EDP Comercial открывает двери в мир природы.

Ежедневно в 11:00 малыши смогут посещать зоопарк и, не выходя из дома, нырять с дельфинами, отправиться на сафари или познакомиться с тиграми, птицами, сурикатами или даже приматами.

«С помощью платформы Zoom биологи расскажут о характеристиках, курьезах и поведении некоторых из самых знаковых видов в зоопарке. Можно будет увидеть внутренние распорядки - например, время кормления некоторых видов», - говорится в заявлении EDP.

Чтобы участвовать в виртуальных визитах, клиенты EDP Comercial должны зарегистрироваться в программе EDP Planet Zero, которая способствует изменению привычек и поведения.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)