Португалия: на время каникул - виртуальный зоопарк

С 3 по 9 января, в период отсутствия школьных занятий из-за мер сдерживания, введенных правительством в связи с развитием пандемии, Planet Zero EDP Comercial открывает двери в мир природы.

Ежедневно в 11:00 малыши смогут посещать зоопарк и, не выходя из дома, нырять с дельфинами, отправиться на сафари или познакомиться с тиграми, птицами, сурикатами или даже приматами.

«С помощью платформы Zoom биологи расскажут о характеристиках, курьезах и поведении некоторых из самых знаковых видов в зоопарке. Можно будет увидеть внутренние распорядки - например, время кормления некоторых видов», - говорится в заявлении EDP.

Чтобы участвовать в виртуальных визитах, клиенты EDP Comercial должны зарегистрироваться в программе EDP Planet Zero, которая способствует изменению привычек и поведения.