Португалия: на Web Summit будет 70 тысяч участников

Прошел год, но за это время не было расширения пространства FIL, да и команда Пэдди Косгрейва прогнозирует 70 тысяч посетителей в этом году на технологическом саммите.

«Ожидается, что Web Summit 2022 может распродаться быстрее, чем когда-либо, с увеличением спроса, собрав более 70 тысяч человек в Лиссабоне», - сообщают организаторы.

Собрав более 70 тысяч участников в этом году, мероприятие сравняется по количеству зрителей с 2019 годом, когда участвовало 70 469 человек.

Единственный ожидаемый рекорд на данный момент касается размера корпуса. «Для Web Summit 2022 мы увеличиваем общее количество площадей до самого высокого уровня за всю историю. Наш предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и составлял 183 292 квадратных метра. К 2022 году мы вырастем до 204 386 квадратных метров», - написал Пэдди Косгрейв в начале сентября в социальной сети LinkedIn .

Помимо Altice Arena, мероприятие будет использовать «точно то же пространство, которое оно занимало в 2019 году» в FIL: «павильоны 1, 2, 3, 4 и многоцелевые открытые площадки между павильонами, площадь Praça Sony, конференц-центр PT и площадь FIL. Мы знаем, что общественная улица между павильоном 4 и площадью Сони также будет занята, как это произошло в 2019 году», - пояснили организаторы.

Одним из обязательств, взятых на себя португальским государством и муниципалитетом Лиссабона в 2018 году перед компанией Пэдди Косгрейва, было удвоение пространства FIL до 2022 года. Это было одним из решающих аргументов в пользу того, чтобы саммит оставался в Португалии до 2028 года.