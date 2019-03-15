Португалия: на юг страны придет летняя жара

Пятница, 15 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: на юг страны придет летняя жара

Воздух прогреется до 28 градусов.

По данным Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), воздух в округе Фару в эту пятницу прогреется до 24 градусов, а в поселке Алкотин температура будет достигать летних значений - 28 градусов. 

В остальной части страны также будет жарко. В Беже температура поднимется до 24 градусов. В Эворе и Лиссабоне до 23, в Сетубале 25 градусов. В Визеу и Каштелу Бранко до 22 градусов. В Порту ожидается до 20 градусов. 

Однако, несмотря на это, метеорологи предупреждают о сохраняющемся ночном похолодании, которое будет ощущаться еще сильнее в жаркие дни.

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