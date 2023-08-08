Португалия набирает популярность

Согласно отчету компании Publituris, ссылающейся на данные компании Jetcost, поиск авиабилетов на август 2023 года показал, что Португалия является одним из самых востребованных направлений как для португальцев, так и для европейцев, причем Лиссабон занимает первое место.

Наиболее востребованными направлениями для отдыха в августе 2023 года для португальцев оказались следующие: Лиссабон, Порту, Мадейра, Пальма, Сан-Мигель, Париж, Барселона,Сан-Паулу, Фару, Мадрид, Ибица, Мальта, Кабо Верде, Рим, Аликанте, Афины, Порту-Санту, Терсейра, Амстердам, Менорка, Гран-Канария, Лондон, Сан-Томе, Малага, Рио-де-Жанейро и Тенерифе.

Jetcost заявляет, что «восстановление туризма - это факт», отмечая, что он достигает рекордных показателей.

«Значительная часть европейцев, решивших отправиться в путешествие во время отпуска в августе 2023 года, выбирает Португалию в качестве направления либо из-за климата, где главными причинами являются солнце и пляж, либо из-за культурного богатства, обычаев и популярных фестивалей, а также гастрономии, в дополнение к хорошим отелям и инфраструктуре и более низким ценам по сравнению с другими странами», отмечают аналитики что делает Португалию третьей по популярности страной на Jetcost для проведения отпуска в августе, после Испании и Италии.

Помимо португальских городов, лучшие позиции в списке летних направлений солнца и пляжа, наряду со столицами и крупными городами основных европейских стран, занимают: Пальма-де-Майорка (4), Париж (6), Барселона (7), Мадрид (10), Ибица (11), Мальта (12), Рим (14), Аликанте (15), Афины (16), Амстердам (19), Менорка (20), Амстердам (16), Гран-Канария (21), Лондон (22), Малага (23) и Тенерифе (25).

Те, кто выбирал дальние направления, отдавали предпочтение городам, где говорят на португальском языке, таким как Сан-Паулу, занимающий 8-ю позицию, Кабо-Верде - 13-ю, Сан-Томе - 22-ю и Рио-де-Жанейро - 24-ю.