Португалия: наблюдение за дельфинами запрещено до 30 августа

Наблюдение за дельфинами у входа в устье Садо запрещено с субботы 15 июля по 30 августа, чтобы защитить эту небольшую популяцию китообразных, объявил Институт охраны природы и лесов (ICNF).

В заявлении ICNF указано, что «наблюдение за китообразными и стоянка морских туристических и прогулочных судов у входа в устье Садо не разрешены», поскольку «разрешены только хождение судов, не имеющих разрешения на стоянку , стоянку и наблюдение за китообразными, а именно за дельфинами».

Эта мера, поясняет ICNF, является результатом выводов и предложений Исследования по переоценке возможностей наблюдения за китами в эстуарии Садо и прилегающей морской акватории с учетом неустойчивости популяции из-за малочисленности особей.

Также есть вероятность того, что прироста популяции не произойдет до конца 2030 года.

«Среди мер поддержки дельфинов - введение в экспериментальном порядке в период с 15 июля по 30 августа запрета наблюдения на входе в лиман», - подчеркивают в институте.

«Постоянная популяция афалин Tursiops truncatus в устье Саду в настоящее время насчитывает около 25 особей, многим из которых более 40 лет», - сообщает ICNF.