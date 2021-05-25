Португалия: нацгвардия призывает соседей вести себя потише

В День соседей Республиканская национальная гвардия GNR призывает всех соседей вспомнить о «ценностях солидарности, братства и терпимости» и узнать правила, касающиеся шума.

Одним из моментов является так называемый шумовой фон, то есть шум, «связанный с использованием жилья, производимый непосредственно кем-то или через кого-то». Это может быть, например, музыка или собачий лай, или другие звуки, которые по своей продолжительности, повторяемости и интенсивности могут повлиять на общественное здоровье и спокойствие соседей.

По этому поводу власти могут приказать производителю шума, производимого с 23:00 до 7:00, принять соответствующие меры для немедленного прекращения дискомфорта, и установить крайний срок для производителя уличного шума, производимого с 7 утра до 11 вечера, чтобы прекратить дискомфорт.

Также GNR рассказала о работах по «восстановлению, реконструкции или консервации, проводимых внутри зданий, предназначенных для жилья, торговли или услуг, которые являются источником шума» .

Они могут проводиться только «в рабочие дни, с 8:00 до 20:00», и не требуют выдачи специальной лицензии по шуму, согласно официальным данным.

Лицо, ответственное за выполнение работ, должно указать «в доступном для жителей здания месте ожидаемую продолжительность работ и, по возможности, почасовой период, в течение которого ожидается наибольшая интенсивность шума».