Португалия: начала продаваться туалетная бумага с Роналду

Таким образом главный конкурент туринского клуба «Наполи» выражает свое недовольство трансфером португальского форварда в «Ювентус».

Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 112 млн евро, пишет gazeta.ru.

В Неаполе также продавалась туалетная бумага с изображением аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который перешел из «Наполи» в «Ювентус в 2016 году.