Португалия начала выдавать цифровые сертификаты о вакцинации

16 июня Португалия начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации против Covid-19, и с 17 июня на портале SNS24 можно будет заказать в дополнение к этому сертификаты ПЦР-теста и восстановления после болезни, заявили власти.

В совместном заявлении министерства здравоохранения, Главного управления здравоохранения (DGS) и Общих служб министерства здравоохранения объясняется, что для получения цифрового сертификата гражданин должен получить доступ к порталу SNS24, следовать инструкциям и выбрать желаемый тип сертификата.

После подтверждения заказа документ становится доступным на портале или может быть отправлен позже на указанный адрес электронной почты без каких-либо связанных с этим затрат.

«Чтобы улучшить трансграничное признание, он написан на португальском и английском языках», - подчеркивают власти.

Власти уточняют, что «в ближайшее время можно будет получить сертификаты на других платформах, а также доступ к сертификату экспресс-молекулярного теста».

«В то же время система проверки цифрового сертификата через мобильное приложение для чтения находится в процессе завершения пилотных испытаний и взаимодействия с системами в других странах Европейского Союза», - сообщают национальные органы.

Согласно Европейскому регламенту о цифровых сертификатах, все европейские системы проверки должны вступить в силу с 1 июля.

Под руководством DGS цифровые сертификаты Covid-19 могут использоваться во всех государствах-членах, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Орган здравоохранения напоминает, что сертификат «не может освобождать владельцев, в зависимости от ухудшения эпидемиологической ситуации, от соблюдения дополнительных мер общественного здравоохранения».