Португалия: началась 18-дневная забастовка учителей

Вторник, 17 Январь 2023 Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: началась 18-дневная забастовка учителей

16 января началась новая забастовка учителей, которая продлится 18 дней.

В забастовке участвуют восемь профсоюзных организаций, в том числе Национальная
федерация учителей Fenprof. Акция протеста, которая будет продолжаться 18 дней,
проходит по всей стране в отдельных районах, то есть каждый день в новом месте.

Fenprof собирается опубликовать протоколы переговоров с португальским
правительством и призывает другие профсоюзы сделать то же самое, чтобы учителя
могли знать, что в них содержится.

Основные требования учителей - улучшение условий труда и повышение заработной
платы, больше возможностей для карьерного роста, создание особого пенсионного
режима.

Учителя протестуют против предложений правительства о пересмотре
процесса найма и трудоустройства. Речь идёт о передаче полномочий по найму
учителей местным органам власти вместо конкурса, как это происходит сейчас.

В среду, 18 января, начинается новый раунд переговоров правительства и профсоюзов.

На 20 января запланирована встреча министра образования Жуау Кошта с
профсоюзами.

Президент республики Марселу Ребелу де Соуза считает
справедливыми некоторые требования учителей, в частности, сокращение бюрократии,
отказ от новой системы найма.

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