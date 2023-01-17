Португалия: началась 18-дневная забастовка учителей

В забастовке участвуют восемь профсоюзных организаций, в том числе Национальная

федерация учителей Fenprof. Акция протеста, которая будет продолжаться 18 дней,

проходит по всей стране в отдельных районах, то есть каждый день в новом месте.

Fenprof собирается опубликовать протоколы переговоров с португальским

правительством и призывает другие профсоюзы сделать то же самое, чтобы учителя

могли знать, что в них содержится.

Основные требования учителей - улучшение условий труда и повышение заработной

платы, больше возможностей для карьерного роста, создание особого пенсионного

режима.

Учителя протестуют против предложений правительства о пересмотре

процесса найма и трудоустройства. Речь идёт о передаче полномочий по найму

учителей местным органам власти вместо конкурса, как это происходит сейчас.

В среду, 18 января, начинается новый раунд переговоров правительства и профсоюзов.

На 20 января запланирована встреча министра образования Жуау Кошта с

профсоюзами.

Президент республики Марселу Ребелу де Соуза считает

справедливыми некоторые требования учителей, в частности, сокращение бюрократии,

отказ от новой системы найма.