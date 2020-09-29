Португалия: началась подготовка к автогонке F1

Ранее сообщалось о 50 или 60 тысячах зрителей на трибунах, потом количество мест снизилось до 46 тысяч, и сейчас установлен новый лимит - 38 тысяч.

Такое уменьшение связано с соблюдением установленных гигиенических стандартов.

По данным организаторов, на момент написания новости было продано более 32 тысяч билетов, а около шести тысяч было доступно.

Тем не менее, организаторы сообщили, что если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, присутствие публики на автогонке F1 будет отменено.