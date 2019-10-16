Португалия: началась вакцинация против гриппа

С этого понедельника в Португалии началась вакцинация против гриппа. Сообщается, что 1,4 млн вакцин будут предоставлены бесплатно детям и взрослым, входящим в группу риска Национальной службой здравоохранения (SNS). Еще 600 тысяч будут доступны для продажи в аптеках.

В этом году впервые вакцины будут защищать от четырех, а не от трех видов вируса. Новая вакцина как ожидается будет эффективнее и сможет противостоять мутациям вируса. Всего на прививки из бюджета страны в этом году было выделено 11 млн евро, в то время как в прошлом году на эту статью расхода выделили лишь 4,3 млн евро.

Представители Министерства здравоохранения подчеркнули, что невозможно предсказать насколько массовым может быть заболевание в этом году, поэтому необходимо «готовиться как можно лучше», особенно при помощи вакцинации. Особое медики рекомендуют прививаться людям с хроническими заболеваниями, так как такого рода болезни могут обостряться при гриппе.