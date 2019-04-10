Португалия: начались выплаты по IRS

Среда, 10 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: начались выплаты по IRS

Всего налогоплательщиками отправлено более 1,5 млн деклараций.

В минувший вторник налоговая служба выплатила налогоплательщикам около 70 000 так называемых переплаченных налогов (reembolso) по IRS. Сегодня сотрудники службы обязались оформить и отправить 100 000 возвратов. К концу недели это число возрастет до 200 000 в день. Такие данные приводит Министерство финансов Португалии.

Согласно официальным данным, уже через неделю после открытия кампании по отправке IRS, 30% налогоплательщиков отправили свои декларации. По данным на минувший вторник, отправлено 1 435 986 IRS. В среднем в день отправляют 160 000 деклараций. Почти половина из них была оформлена автоматически. Подача IRS в этом году проходит гораздо активнее. Так, за тот же период прошлого года было подано 1 393 037 деклараций.

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