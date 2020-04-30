Португалия: начались выплаты пособий самозанятым работникам

Первые выплаты в минувший вторник получили самозанятые работники, чьи доходы значительно сократились из-за коронавируса. Пособия выплачиваются в рамках «чрезывачайной финансовой поддержки». Об этом сообщает агенство Lusa со ссылкой на Министерство труда.

На пособие (Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente) имеют право самозанятые работники, которые подтвердили снижение доходов минимум на 40% за 30 дней до подачи заявления.

Финансовую поддержку получат те, кто делал взносы в социальную службу на протяжении минимум 3 месяцев подряд в течение года. Размер пособий равен сумме дохода, зарегистрированного как базовый для выплаты отчислений, однако, с лимитом в 438,81 евро. Финансовая поддержка рассчитана на один месяц, однако, затем ее возможно продлевать в течение еще 5-ти месяцев. Заявление на пособие должны быть подано между 20-м и последним числом месяца, к которому оно относится. Оплата будет производится со следующего месяца.

Для запроса следует через пароль доступа зайти в личный кабинет в SSD и выбрать последовательно опции Aceder em Perfil/Documentos de prova / TI – Reclamação, выбрав «Assunto específico para Covid-19», заполнить онлайн-формуляр и отправить declaração sob compromisso de honra либо declaração do contabilista certificado.