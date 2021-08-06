Португалия: начался прием заявок на получение высшего образования

Пятница, 06 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: начался прием заявок на получение высшего образования

Университеты и политехнические вузы предоставили на следующий учебный год 52242 места в рамках общего конкурса.

В период с 8 по 20 августа абитуриенты могут подать заявку на участие в первом этапе конкурса.

В этом году средние показатели упали почти по всем предметам до значений, близких к средним классификациям, полученным в 2019 году, до пандемии Covid-19.

Особенно значительным стало снижение баллов по математике A, одному из самых важных предметов для поступления в вуз (с 13,3 до 10,6).

Это несоответствие теперь может создать неравенство между студентами, которые подают заявки на высшее образование с оценкой, полученной в прошлом году, и теми, кто использует тест этого года.

Итоги 1 этапа конкурса станут известны 27 сентября.

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