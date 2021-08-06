Португалия: начался прием заявок на получение высшего образования
Университеты и политехнические вузы предоставили на следующий учебный год 52242 места в рамках общего конкурса.
В период с 8 по 20 августа абитуриенты могут подать заявку на участие в первом этапе конкурса.
В этом году средние показатели упали почти по всем предметам до значений, близких к средним классификациям, полученным в 2019 году, до пандемии Covid-19.
Особенно значительным стало снижение баллов по математике A, одному из самых важных предметов для поступления в вуз (с 13,3 до 10,6).
Это несоответствие теперь может создать неравенство между студентами, которые подают заявки на высшее образование с оценкой, полученной в прошлом году, и теми, кто использует тест этого года.
Итоги 1 этапа конкурса станут известны 27 сентября.