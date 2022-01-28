Португалия начинает принимать заявки на на сельхозпомощь

Заявки на единый запрос помощи без штрафных санкций принимаются с 1 февраля по 30 апреля, сообщил Институт финансирования сельского хозяйства и рыболовства IFAP.

Речь идет о запросе на выплату помощи, покрывающей схемы, подпадающие под Интегрированную систему управления и контроля (SIGC).

Если не удастся отправить запрос в отведенное время,можно сделать это с 1 по 25 мая со штрафными санкциями.

Регуляторный штраф составляет 1% за каждый рабочий день, плюс «в случае запроса на выделение прав на резерв для выплаты RPB» (базовая схема оплаты) - 3% за каждый рабочий день.

Запросы на изменение можно подавать в период с 1 по 15 мая. Заявку на UP можно подать через портал IFAP.