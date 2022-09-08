Португалия начинает рекламировать общественный транспорт

«В связи с растущим изменением климата, увеличением заторов, ухудшением качества воздуха, увеличением дорожно-транспортных происшествий и энергетическим кризисом стала очевидной необходимость изменить парадигму мобильности», - говорится в заявлении IMT.

Согласно заявлению, кампания «Будущее за коллективом» будет проходить посредством «широкого рекламирования преимуществ общественного транспорта для пользователей», таких как «дешевизна, польза для окружающей среды, больше времени для того, что вам нравится, комфортно и безопасно».

«Общественный транспорт является ключевой областью политики устойчивой городской мобильности, наряду с рационализацией использования индивидуального транспорта и поощрением активных видов транспорта», - утверждает IMT.

«В этом контексте важно пропагандировать преимущества использования общественного транспорта для стимулирования возвращения и привлечения новых пассажиров», - добавляет он.

Инициатива насчитывает около 50 партнеров, включая транспортных операторов и муниципалитеты, и будет распространяться на различных цифровых платформах, на телевидении, радио, в региональной прессе и на рекламных щитах.