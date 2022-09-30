Португалия начинает серьезно экономить

Сокращение досуга было первой реакцией 72% португальцев. Более 60% уже сократили потребление газа, электричества и воды, а треть урезала предметы первой необходимости.

Португальцы сокращают потребление в условиях высокой инфляции, при этом 48% говорят, что им трудно жить на текущий доход.

Согласно опросу, проведенному ICS/ISCTE для Expresso, большинство португальцев (72%) начали с сокращения «расходов на досуг, такой как прогулки, питание вне дома, хобби, кино или шоу».

В то же время 62% респондентов говорят, что они «сократили потребление электроэнергии, газа и воды в домашних условиях».

Из тех, кто сократил это потребление, 54% считают, что они по-прежнему живут комфортно или удовлетворительно.

Потребление сократили 54% португальцев с более высокой квалификацией и 67% лиц полного трудоспособного возраста в возрасте от 45 до 64 лет. Среди пенсионеров почти две трети (63%) уменьшили свое потребление.

Кроме того, более трети португальцев (37%) сократили расходы на товары первой необходимости и 19% на консультации, лекарства и другие расходы на здравоохранение.

Неуплата арендной платы или платежей за жилье беспокоит 57% респондентов, в то время как около двух третей опрошенных говорят, что они «сильно» или «в некоторой степени» обеспокоены, что не смогут оплатить счета за электричество, воду или газ.