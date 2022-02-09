Португалия: начинается строительство четырех парков солнечных батарей

Строительство ведет испанская компания Iberdrola, победившая на аукционе в 2019 году.

«Все четыре солнечных парка расположены в районе Сетубала: Algeruz II с установленной мощностью 27,35 МВт, Conde (13,51 МВт), Alcochete I (32,89 МВт) и Alcochete II (12,72 МВт)», - говорится в сообщении компании.

По словам компании, два из этих парков, Alcochete I и Alcochete II, будут созданы из панелей с двусторонней технологией, которая «достигает большей эффективности, поскольку имеет две светочувствительные поверхности».

В этой технологии электричество вырабатывается с обеих сторон панели, так как они используют прозрачный лист вместо непрозрачных материалов.

Кроме того, система слежения «позволяет перемещать модули в соответствии с траекторией движения солнца, максимизируя улавливание энергии и продлевая срок службы установки».

Ибердрола добавляет, что объекты «создадут 500 рабочих мест в пиковые периоды активности» и что парки, когда они начнут работать, «будут производить достаточно чистой энергии для снабжения более 48 000 семей».