Португалия: начинается вакцинация пожилых людей третьей дозой

Об этом объявила глава Генерального директората здравоохранения (DGS) Граса Фрейташ.

Она сказала, что бустерная доза будет вводиться через шесть месяцев после полной вакцинации «людям, которые приобрели иммунитет в результате первой серии вакцинации», и теперь необходимо «вернуть иммунитет обратно к оптимальному уровню».

Что касается других групп, генеральный директор добавил, что включение специалистов в области здравоохранения рассматривается, но пока они не считаются приоритетными.

Наряду с этим людям с ослабленным иммунитетом вводится дополнительная доза вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. В этой группе уже были вакцинированы около 13 тысяч человек.