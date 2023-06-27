Португалия: начинаются внешние исследования для нового аэропорта
Отчет должен быть представлен к концу года, но исследования были заблокированы из-за бюрократических процедур.
Только сейчас Независимая техническая комиссия по аэропорту Лиссабона начала получать разрешения на проведение 25 исследований, необходимых для оценки будущего аэропорта, которые должны были начаться уже в январе.
Окончательный отчет этой независимой комиссии должен быть представлен к концу года.
Внешние исследования были заблокированы из-за некоторых бюрократических процедур утверждения средств правительством.
Не все исследования необходимы для первого этапа, но некоторые занимают много времени, поэтому их нужно было начинать раньше.
Комиссия собирается перейти к следующему этапу процесса.
«В ближайшее время мы организуем общественные консультации по результатам второго этапа, которые определят критические факторы принятия решений, а также рамки стратегической оценки», - указал Мария ду Розариу Партидариу, координатор комиссии.