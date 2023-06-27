Португалия: начинаются внешние исследования для нового аэропорта

Только сейчас Независимая техническая комиссия по аэропорту Лиссабона начала получать разрешения на проведение 25 исследований, необходимых для оценки будущего аэропорта, которые должны были начаться уже в январе.

Окончательный отчет этой независимой комиссии должен быть представлен к концу года.

Внешние исследования были заблокированы из-за некоторых бюрократических процедур утверждения средств правительством.

Не все исследования необходимы для первого этапа, но некоторые занимают много времени, поэтому их нужно было начинать раньше.

Комиссия собирается перейти к следующему этапу процесса.

«В ближайшее время мы организуем общественные консультации по результатам второго этапа, которые определят критические факторы принятия решений, а также рамки стратегической оценки», - указал Мария ду Розариу Партидариу, координатор комиссии.